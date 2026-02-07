Referendum Giustizia in bilico: la Cassazione accoglie il nuovo quesito

ROMA. La riforma della giustizia torna al centro dell’attenzione dopo l’ordinanza della Corte di Cassazione che ha accolto il nuovo quesito per il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. Il quesito, proposto dal comitato dei 15 giuristi promotori della raccolta di oltre 500mila firme, integra ora il riferimento agli articoli specifici della Costituzione interessati dalla legge di revisione, modificando così la formulazione originaria.

L’ordinanza dispone che la modifica sia comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Corte Costituzionale, nonché ai promotori della richiesta referendaria. Tuttavia, la revisione del quesito ha sollevato dubbi sul rispetto dei termini previsti per la campagna referendaria. Secondo alcuni esperti, la necessità di riformulare il quesito potrebbe richiedere un nuovo decreto di indizione del referendum, con possibile slittamento della data di voto, prevista originariamente per il 22 e 23 marzo 2026.

Il Consiglio dei Ministri è stato convocato oggi a mezzogiorno per discutere della situazione e valutare eventuali decisioni da adottare, all’indomani della pronuncia della Cassazione. Gli osservatori sottolineano che la riformulazione del quesito costituisce un fatto senza precedenti nella storia dei referendum italiani, mentre giuristi e costituzionalisti si dividono sull’eventuale necessità di posticipare la consultazione.

La situazione resta dunque in bilico: nei prossimi giorni si attendono chiarimenti ufficiali dal Governo e dagli organi competenti, con l’obiettivo di stabilire se la consultazione popolare si terrà nelle date previste o se sarà necessario un rinvio.