Referendum giustizia: le ragioni del Sì, incontro all’ex cinema Sant’Antonio

TERMOLI. Il 22 e 23 marzo i cittadini saranno chiamati a esprimersi sul referendum relativo alla riforma costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare, un passaggio che tocca l’architettura dei poteri dello Stato e le garanzie previste dall’articolo 111 della Costituzione. In un clima nazionale segnato da slogan, semplificazioni e letture distorte del testo, il Comitato “Sì art. 111” sceglie di riportare il confronto sul terreno che conta: quello delle norme, delle responsabilità istituzionali e della trasparenza verso i cittadini.

Per questo lunedì 9 febbraio, alle ore 16, il Cinema Sant’Antonio di Larino ospiterà l’incontro “Le Ragioni del Sì”, un appuntamento che porta nel cuore del basso Molise alcune delle voci più autorevoli del dibattito giuridico nazionale. Interverranno l’Avv. Antonio Di Pietro, sostenitore del Sì e aderente al Comitato Sì Separa – Fondazione Einaudi, e l’Avv. Prof. Mercurio Galasso, già Past President della Camera Penale di Pescara; tra gli invitati figurano inoltre il dott. Daniele Colucci, Presidente designato del Tribunale di Larino, l’Avv. Michele Urbano, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Larino, l’Associazione Nazionale dei Giovani Avvocati rappresentata dall’Avv. Clementina Vitale, l’Avv. Antonino La Lumia, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano e del Comitato Sì Art. 111, e l’Avv. Paolo Rossi, Presidente Vicario dell’Ordine degli Avvocati di Bologna. A moderare sarà l’Avv. Fausi Khalifh Iannucci, referente territoriale del Comitato. Il Comitato richiama le parole del Prof. Augusto Barbera, già Presidente della Corte costituzionale, che ha espresso un convinto sostegno alla riforma sottolineando come un esito favorevole rafforzerebbe le garanzie costituzionali chiarendo competenze e responsabilità all’interno dell’ordinamento giudiziario.

È proprio da questa chiarezza che gli organizzatori intendono ripartire: nessuna riforma “contro i magistrati”, nessuna narrazione punitiva, ma un intervento che mira a rendere più leggibile e coerente il sistema disciplinare, restituendo ai cittadini un quadro di garanzie più solido. Opinioni diverse sono legittime, ma il principio di verità è la condizione minima per un dibattito democratico che non tradisca la complessità della materia. L’obiettivo dell’incontro è semplice e radicale: mettere ogni cittadino nelle condizioni di comprendere la portata della riforma e di formarsi un’opinione libera, perché la giustizia tutela le persone, non i partiti, e il voto referendario richiede consapevolezza, non propaganda.

