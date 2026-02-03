Rimettere al centro la persona, le relazioni, la speranza: nasce il Centro Spes diocesano

TERMOLI. Tra gli appuntamenti più attesi della “Settimana per la Vita” c’è l’apertura del Centro Spes, prevista per venerdì 6 febbraio alle ore 9, nella sede dell’Episcopio, in piazza Sant’Antonio.

C’è un tempo dell’attesa e poi c’è il tempo dell’apertura. Per la comunità di Termoli, quel tempo coincide con l’inaugurazione del Centro Spes, uno spazio nuovo che si affaccia sulla vita cittadina con un’ambizione chiara: rimettere al centro la persona, le relazioni, la speranza. Non un semplice luogo fisico, ma un presidio umano e sociale pensato per accogliere, ascoltare, generare legami, in una fase storica segnata da solitudini diffuse e da una crescente domanda di senso, soprattutto tra le giovani generazioni.

Il Centro Spes nasce nel cuore della Settimana per la Vita e si inserisce nel più ampio percorso della diocesi di Termoli-Larino sul tema dello sviluppo umano integrale. Un progetto che affonda le sue radici nel magistero di Papa Francesco e prosegue nel solco indicato da Papa Leone, con l’idea di una Chiesa meno cattedratica e più materna, capace di dialogo e di prossimità.

A raccontare visione, obiettivi e prospettive è don Antonio Giannone, vicario per l’area della pastorale umana integrale, che in questa intervista spiega il significato profondo di “Spes”, le attività previste, il ruolo della relazione come antidoto allo smarrimento contemporaneo e la sfida di una Chiesa chiamata non solo a parlare al futuro, ma a costruirlo insieme.

Emanuele Bracone