Rinnovati gli uffici di presidenza delle commissioni consiliari: confermati gli assetti precedenti

CAMPOBASSO. Le quattro Commissioni permanenti del Consiglio regionale del Molise hanno proceduto ieri, su convocazione del Presidente dell’Assemblea Quintino Pallante e secondo quanto previsto dal Regolamento interno, al rinnovo degli Uffici di Presidenza a metà Legislatura. L’esito delle votazioni conferma integralmente l’assetto definito nella prima fase del mandato, segno di una continuità politica e operativa che attraversa maggioranza e minoranze.

Nella Prima Commissione – Ordinamento e organizzazione amministrativa resta Presidente Roberto Di Pardo; confermati i Vicepresidenti Micaela Fanelli (minoranza) e Stefania Passarelli (maggioranza); Segretario Vincenzo Niro. Completano la composizione Armandino D’Egidio (in sostituzione di Iorio) e Roberto Gravina.

La Seconda Commissione – Sviluppo economico conferma alla Presidenza Armandino D’Egidio; Vicepresidenti Roberto Di Pardo (maggioranza) e Massimo Romano (minoranza); Segretario Stefania Passarelli (in sostituzione di Cefaratti). Componenti Roberto Di Baggio (in sostituzione di Di Lucente) e Angelo Primiani.

Nella Terza Commissione – Assetto ed utilizzazione del territorio viene confermato Presidente Roberto Di Baggio; Vicepresidenti Vittorino Facciolla (minoranza) e Massimo Sabusco (maggioranza); Segretario Armandino D’Egidio (in sostituzione di Micone). Completa la Commissione Massimo Romano.

La Quarta Commissione – Servizi sociali mantiene alla Presidenza Nicola Cavaliere; Vicepresidenti Fabio Cofelice (maggioranza) e Andrea Greco (minoranza); Segretario Massimo Sabusco. Componenti Armandino D’Egidio (in sostituzione di Pallante) e Alessandra Salvatore.

Il rinnovo degli Uffici di Presidenza, senza variazioni rispetto alla prima metà della Legislatura, consolida un equilibrio istituzionale che permette alle Commissioni di proseguire l’attività istruttoria con continuità, garantendo stabilità ai lavori consiliari in una fase politicamente sensibile del mandato.

EB