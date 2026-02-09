Riqualificazione di Piazza Sant’Antonio e Pozzo Dolce, il Tar conferma l’appalto alla Cogeco 2025

TERMOLI. Il Tar Molise chiude la partita sulla riqualificazione di Pozzo Dolce e Piazza Sant’Antonio respingendo integralmente il ricorso della Scarnata Costruzioni e confermando l’aggiudicazione a Cogeco 2025, mettendo fine a mesi di contenzioso su uno degli appalti Pnrr più delicati per Termoli.

La sentenza, lunga e articolata, smonta punto per punto tutte le censure: nessuna irregolarità nella composizione del gruppo di progettazione, che risulta composto da cinque professionisti come richiesto dalla lex specialis; nessuna genericità nei criteri di valutazione A.3 e B.2, ritenuti dal Collegio coerenti con la natura dell’appalto integrato e con il Codice; nessuna illogicità nei punteggi, tanto più che la stessa Scarnata aveva ottenuto il massimo proprio sul criterio che contestava.

Respinta anche la doglianza sulle certificazioni ISO e sulla parità di genere: per il Tar conta il possesso formale dei requisiti, documentato da Cogeco, e non la struttura societaria evocata dalla ricorrente. Cade anche l’accusa più politica, quella sulla violazione dello stand still: l’appalto è sotto soglia, e dunque il Comune poteva stipulare il contratto senza attendere i termini dilatori. Ma il passaggio più significativo riguarda i motivi aggiunti, con cui Scarnata accusava il Comune di aver consentito a Cogeco di modificare l’offerta progettuale dopo la gara, trasformando la proposta originaria in un progetto diverso, soprattutto sulla parte più sensibile: la piazza a raso al posto della piazza rialzata, le prescrizioni della Soprintendenza, gli adeguamenti richiesti dagli enti. Il TAR ribalta completamente la tesi: non si tratta di una nuova offerta, ma dello sviluppo fisiologico del progetto esecutivo, previsto dal Codice negli appalti integrati basati su Pfte.

Le modifiche non sono un favore all’aggiudicataria, ma l’effetto obbligato delle prescrizioni della Conferenza di Servizi preliminare, che qualunque operatore avrebbe dovuto recepire. Legittima anche la decisione della Giunta di anticipare le opere di bonifica e messa in sicurezza dell’area di Pozzo Dolce: l’urgenza è reale, documentata, collegata a un incendio mortale, a un sequestro giudiziario, alle richieste della Procura e della Soprintendenza, e non un pretesto per consolidare l’aggiudicazione. Il Tar respinge tutto, compresa la richiesta di Ctu, e compensa le spese per la complessità della vicenda.

Per Termoli significa che l’appalto resta a Cogeco, il progetto può proseguire verso la fase decisoria e il cantiere PNRR non subisce stop giudiziari. Resta ora la partita urbanistica e politica: come cambierà davvero Pozzo Dolce, quale forma prenderà Piazza Sant’Antonio dopo le prescrizioni, e come il Comune intenderà governare un intervento che tocca uno dei luoghi più simbolici del centro cittadino.

Emanuele Bracone