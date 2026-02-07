Roberti su Acc: “Il Molise non può subire decisioni calate dall’alto, Stellantis dovrà garantirci il futuro”

TERMOLI. Acc vira verso nuovi partner e Termoli resta appesa alle scelte industriali. Roberti: “Il Molise non può subire decisioni calate dall’alto”.

La call di ieri sera con Acc conferma ciò che da settimane circolava negli ambienti industriali: la società sta valutando l’ingresso di nuovi partner per rilanciare la produzione di batterie, dopo le difficoltà tecniche e finanziarie che hanno rallentato lo sviluppo di un prodotto realmente competitivo sul mercato europeo. Una mossa che apre una fase di incertezza, mentre si attende di capire quali iniziative verranno presentate nei prossimi mesi al Mimit per ridefinire la strategia complessiva del progetto Gigafactory.

Nel frattempo, il territorio resta in bilico. L’indotto automotive di Termoli, già provato da anni di transizione industriale, guarda con crescente preoccupazione a un quadro che rischia di allungare ulteriormente i tempi e di ridurre le prospettive occupazionali. La richiesta avanzata da più parti è chiara: Stellantis deve assumersi responsabilità dirette sullo stabilimento, incrementando nuovi modelli produttivi e garantendo continuità industriale.

Su questo punto interviene il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, che ribadisce la linea istituzionale: “Il Molise non può subire decisioni calate dall’alto. La transizione industriale deve essere accompagnata da impegni chiari e verificabili. Chiederemo a Stellantis di rafforzare la presenza produttiva a Termoli e di garantire un piano industriale che tuteli i lavoratori e l’indotto. La Regione farà la sua parte, ma non accetteremo che il territorio venga lasciato in una zona grigia di incertezza”.

Roberti sottolinea anche la necessità di un confronto serrato con il Governo: “Attendiamo che Acc presenti al Mimit le nuove proposte, ma nel frattempo continueremo a monitorare ogni passaggio. La salvaguardia dei livelli occupazionali è una priorità assoluta. Termoli ha già dato troppo in termini di sacrifici e attese”.

La partita, dunque, si sposta ora su due tavoli: quello industriale, dove Acc dovrà dimostrare di avere una strategia credibile, e quello politico, dove il Molise reclama un ruolo attivo e non marginale. Perché la transizione energetica non può diventare l’ennesima transizione infinita sulle spalle dei lavoratori

EB