Sanità: Elena Caramanico inserita negli elenchi di esperti Aifa ed Ema

TERMOLI. La dottoressa Elena Caramanico, molisana doc, è stata inserita negli elenchi di esperti dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) e dell’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema), strutture di riferimento per la regolazione del farmaco e per i processi di valutazione a livello nazionale ed europeo.

L’inserimento negli elenchi costituisce un riconoscimento formale del profilo professionale e delle competenze maturate, a seguito di procedure selettive e regolamentate, e consente alle Agenzie di avvalersi di expertise qualificate a supporto delle proprie attività istituzionali.

Le aree di competenza includono innovazione sanitaria, integrazione della telemedicina nei modelli assistenziali, digital health, intelligenza artificiale applicata ai processi decisionali, managerialità nel settore sanitario e organizzazione dei sistemi di cura, ambiti centrali nei percorsi di governance, valutazione e sostenibilità del sistema salute.

In questo quadro, competenze di tipo interdisciplinare possono contribuire anche alla valorizzazione di contesti territoriali complessi e a bassa densità, come la Regione Molise, dove l’integrazione tra telemedicina, servizi territoriali, farmacie e modelli organizzativi innovativi rappresenta una leva strategica per migliorare accesso alle cure, continuità assistenziale e sostenibilità del sistema sanitario.

In un contesto caratterizzato da profonde trasformazioni strutturali della sanità, il contributo di profili con esperienza tecnica e manageriale assume un ruolo chiave nel rafforzare il collegamento tra politiche sanitarie, innovazione tecnologica e bisogni reali dei territori.

Red