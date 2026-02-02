Scontri a Torino, Di Toro (Fi Giovani): «Sono atti terroristici, dobbiamo tutelare la democrazia»

TERMOLI. Dal Molise guardiamo con estrema preoccupazione a quanto accaduto sabato sera a Torino, perché non si tratta di un fatto isolato né di una semplice criticità dell’ordine pubblico. È stato un attacco diretto allo Stato italiano, alle sue istituzioni e a chi ogni giorno le difende. Un’azione violenta, organizzata e consapevole che dimostra come, sotto la copertura di presunti pretesti politici, stiano riemergendo forze apertamente antidemocratiche.

Chi aggredisce le Forze dell’Ordine, chi tenta di mettere a ferro e fuoco le città, chi usa la violenza per intimidire e imporre le proprie idee, non sta esercitando un diritto: sta colpendo la democrazia. Negare questa verità significa rendersi complici morali di chi usa la violenza come strumento politico e chiudere gli occhi davanti a una deriva pericolosa.

Queste organizzazioni non riconoscono la Repubblica, non riconoscono le sue leggi, non riconoscono il principio democratico. Il loro obiettivo è delegittimare e colpire chi difende la sicurezza dei cittadini e l’integrità della Nazione: la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, l’Esercito e tutte le Forze Armate. Nella storia recente del nostro Paese, l’ultimo a tentare di prendere il potere con la forza e di governare in modo tirannico fu Benito Mussolini. Oggi, sotto nuove etichette e nuovi slogan, riaffiorano le stesse pulsioni autoritarie e sovversive.

Assistiamo a un fenomeno ancora più subdolo: ideologie estremiste che si celano dietro finti pretesti politici. Fascismo, comunismo, anarchia, antifascismo militante e altre forme di estremismo contemporaneo, quando si traducono in violenza e sopraffazione, sono tutte espressioni della stessa matrice antidemocratica. Cambiano i nomi, ma la sostanza resta identica: l’attacco allo Stato di diritto.

È necessario un intervento chiaro e deciso anche sul piano normativo. I reati di terrorismo, di eversione dell’ordine democratico e di attentato contro lo Stato devono essere applicati e rafforzati, includendo in modo esplicito aggressioni volontarie e organizzate come quelle avvenute ieri sera. Chi si rende protagonista di questi atti deve sapere che non sta manifestando, ma sta colpendo la Nazione, e come tale deve risponderne davanti alla legge.

Allo stesso tempo, è fondamentale garantire maggiori tutele alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate, assicurando loro gli strumenti necessari per reagire alle minacce e neutralizzarle nell’interesse esclusivo della sicurezza dei cittadini e dell’Italia. Non è lo Stato che deve adeguarsi alla violenza: è la violenza che deve essere fermata in nome dello Stato.

La mia più totale solidarietà va all’operatore delle Forze dell’Ordine brutalmente aggredito ieri sera e, con lui, a tutte le donne e gli uomini in divisa. Dal Molise arriva un messaggio chiaro e inequivocabile: Polizia, Carabinieri, Esercito e Forze Armate non sono soli. Il popolo è con loro. Difendere la loro dignità significa difendere la democrazia, la sicurezza e il diritto di ogni servitore dello Stato di tornare a casa sano e salvo dopo aver protetto ancora una volta l’Italia e gli italiani.

Nicola Di Toro, responsabile comunicazione Forza Italia Giovani Molise