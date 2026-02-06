Sea Trace: ripescare i rifiuti in mare e liberare la vita

TERMOLI. C’erano i kingmaker del progetto, Domenico Guidotti e Roberto Mascilongo, di InnovationSea, c’era l’armatore Basso Cannarsa, anche Lorenza De Marinis, main sponsor, al porto di Termoli, nel giorno del primo conferimento di rifiuti al progetto Sea Trace.

Lo scorso 29 dicembre venne firmato il protocollo d’intesa tra Comune di Termoli, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPAM), Innovation SEA, The Nest Company e RES – Recupero Etico Sostenibile.

Nel porto di Termoli prende forma Sea Trace, un progetto che nasce dall’osservazione diretta di un problema concreto: ogni giorno, insieme al pescato, le reti dei pescatori riportano a galla i rifiuti. Plastica, reti dismesse, materiali ferrosi, scarti di ogni tipo che per anni sono stati considerati un peso, un intralcio, qualcosa da gestire senza strumenti adeguati.

Sea Trace ribalta questa logica e introduce un sistema che rende quei rifiuti tracciabili, certificati e finalmente governabili. Dai video emerge chiaramente che l’idea di fondo è semplice ma radicale: dare identità ai rifiuti marini, seguirli passo dopo passo, come se avessero un documento di viaggio. Ogni materiale recuperato in mare viene registrato attraverso una piattaforma digitale che ne annota provenienza, tipologia e percorso successivo, creando una vera e propria memoria del rifiuto. Il cuore del progetto è tecnologico, ma l’impostazione è fortemente operativa: i pescatori diventano il primo anello della catena, non spettatori ma protagonisti attivi di un sistema che funziona solo se chi lavora in mare è messo nelle condizioni di partecipare in modo semplice e trasparente.

Dai contributi video si sottolinea come Sea Trace non sia pensato come un’operazione simbolica o dimostrativa, ma come uno strumento concreto di gestione, capace di eliminare zone grigie, opacità e improvvisazione. La tracciabilità digitale serve a garantire che ogni rifiuto raccolto venga effettivamente preso in carico, trasferito, trattato e avviato a smaltimento o recupero, senza dispersioni e senza scorciatoie. È un cambio di paradigma che riguarda anche il rapporto tra mare, istituzioni e comunità costiere: il porto non è più solo luogo di approdo del pescato, ma nodo centrale di un sistema ambientale più ampio, dove dati e responsabilità viaggiano insieme. Nei video si insiste molto su questo aspetto: la trasparenza.

Sapere quanti rifiuti vengono recuperati, dove, in che quantità e con quale destinazione finale permette di costruire politiche ambientali basate su numeri reali e non su stime astratte. Sea Trace viene presentato come un modello replicabile, nato a Termoli ma pensato per essere esteso, perché il problema che affronta non è locale ma strutturale. Un altro elemento che emerge con forza è il valore culturale dell’operazione: togliere i rifiuti dal mare non è solo una questione ambientale, ma anche sociale ed economica. Restituire dignità al lavoro dei pescatori, riconoscendo il ruolo che svolgono nella tutela dell’ecosistema, significa cambiare lo sguardo sul mare e su chi lo vive ogni giorno. Sea Trace, così come raccontato nei video, non promette soluzioni miracolose, ma propone un metodo: ordine, tracciabilità, responsabilità condivisa. In un contesto in cui l’inquinamento marino è spesso raccontato in termini emergenziali, il progetto si distingue per un approccio pragmatico, che parte dal basso e usa la tecnologia come strumento, non come fine.

Il messaggio che passa è netto: il mare può essere difeso solo se ciò che viene recuperato non scompare di nuovo nel caos, ma entra in un percorso chiaro, verificabile e finalmente utile anche a chi deve decidere come intervenire. Sea Trace, in questa prospettiva, non è solo una piattaforma, ma un tentativo concreto di rimettere ordine in una delle grandi ferite aperte dell’Adriatico.

Emanuele Bracone