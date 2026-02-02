TERMOLI. Sentenza storica sul diritto alla mensa. Il NurSind apre la strada a oltre cento ricorsi contro Asrem.

In Molise si registra un passaggio destinato a incidere in profondità sulla tutela dei lavoratori della sanità pubblica. Il Tribunale di Campobasso ha accolto il primo ricorso promosso da alcuni dipendenti Asrem sulla mancata fruizione della mensa e dei buoni pasto, riconoscendo il diritto al risarcimento. Una decisione che non solo ristabilisce la giustizia per i ricorrenti, ma apre un fronte potenzialmente vastissimo, destinato a coinvolgere centinaia di operatori.

Per anni la questione era rimasta intrappolata tra regolamenti interni restrittivi e risposte insufficienti dell’azienda. A rompere l’immobilismo è stato il NurSind Campobasso-Isernia, che ha portato formalmente il problema al tavolo della contrattazione decentrata e, di fronte all’assenza di soluzioni, ha scelto la via giudiziaria. La sentenza conferma la fondatezza di quella scelta e segna un precedente che ridisegna i rapporti tra lavoratori e azienda sanitaria.

Il caso accolto è solo il primo tassello. Sono già pendenti sei procedimenti nei tribunali di Campobasso, Larino e Isernia, mentre oltre cento nuovi ricorsi sono pronti per il deposito. Numeri che fotografano una criticità diffusa, sistemica, mai affrontata realmente dall’Asrem.

A rappresentare i lavoratori per conto del NurSind sono stati gli avvocati Bice Antonelli e Brenda La Cava, che hanno costruito un impianto giuridico capace di smontare le contraddizioni della posizione aziendale. Dalla documentazione emerge infatti che Asrem ha negato sia il buono pasto sia l’accesso alla mensa, basandosi su un regolamento interno che subordinava il diritto alla consumazione a un turno minimo di otto ore: una previsione in contrasto con la contrattazione collettiva e modificata solo nel 2024, peraltro ancora non conforme.

Il giudice ha riconosciuto che i lavoratori avevano svolto turni superiori alle sei ore senza poter usufruire né della mensa né delle alternative previste dal contratto nazionale. Da qui la decisione di riconoscere la tutela risarcitoria.

“Quando la contrattazione non produce risultati, il dovere di un sindacato è difendere i lavoratori nelle sedi competenti. Oggi raccogliamo il primo frutto di un impegno costante”, afferma Sonia Lepore, Segretario Territoriale NurSind in Molise.

Un impegno sostenuto anche economicamente dalla segreteria territoriale NurSind Campobasso-Isernia, che ha coperto integralmente i costi dei ricorsi già avviati e di quelli in fase di deposito. Una scelta che ribadisce una linea chiara: i diritti non si annunciano, si difendono.

“Questa sentenza non chiude un percorso: lo inaugura. È il primo passo verso il riconoscimento della dignità professionale di tanti operatori sanitari molisani”, aggiunge ancora Lepore, anche Segretario Regionale del NurSind.

La pronuncia del Tribunale di Campobasso diventa ora un precedente rilevante, destinato a incidere sui procedimenti in corso e a rafforzare la posizione dei lavoratori. Una conferma che quando la rappresentanza è autentica, competente e determinata, anche i muri più ostinati possono essere superati.

EB