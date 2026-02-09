“Servizio civile anziani, un’occasione strategica per ricostruire comunità e presidiare i territori”

CAMPOBASSO. La Uil Pensionati Molise rilancia con forza la proposta del Servizio civile delle anziane e degli anziani attivi, presentata al Cnel, definendola una delle poche vere innovazioni capaci di incidere sulle politiche dell’invecchiamento e, soprattutto, di offrire al Molise uno strumento immediatamente spendibile per rafforzare comunità fragili e territori sempre più esposti allo spopolamento. A sostenerlo è Tecla Boccardo, segretaria generale Uilp Molise, che parla di “una svolta culturale prima ancora che organizzativa”.

Per Boccardo il punto è chiaro: «Non parliamo di assistenza né di sostituzione di lavoro, ma di cittadinanza attiva riconosciuta e organizzata. Le pensionate e i pensionati possono continuare a contribuire alla vita sociale, culturale ed educativa delle nostre comunità mettendo a disposizione esperienza, competenze, memoria. È un valore che oggi rischiamo di disperdere e che invece può diventare un motore di coesione».

Il Molise, con la sua rete di piccoli comuni, aree interne e comunità che vivono quotidianamente la sfida della rarefazione demografica, è il territorio dove questa proposta può produrre gli effetti più immediati. «In molti paesi – osserva Boccardo – le persone anziane rappresentano l’ultimo presidio umano e sociale: mantengono relazioni, custodiscono luoghi, tengono viva la comunità. Investire sull’invecchiamento attivo significa contrastare solitudine e isolamento, ma anche sostenere la vitalità dei territori e la loro capacità di resistere».

Da qui l’appello della Uil Pensionati Molise alle istituzioni regionali e locali: avviare subito percorsi di sperimentazione, coinvolgendo Comuni, servizi sociali, associazioni e realtà di prossimità. Un modello che potrebbe generare attività di supporto comunitario, educazione intergenerazionale, tutela del patrimonio materiale e immateriale, accompagnamento sociale, animazione culturale.

«È il momento di passare dalle dichiarazioni ai progetti – conclude Boccardo –. Valorizzare le persone anziane non è un gesto simbolico: è una scelta strategica per costruire un Molise più forte, più solidale e più giusto. E noi siamo pronti a fare la nostra parte».

