Si estende la rete delle sartorie sociali sul territorio

TERMOLI. Domani, sabato 7 febbraio 2025, a partire dalle 10, l’aula magna dell’Istituto Boccardi‑Tiberio di Termoli diventa il punto di convergenza di uno dei tavoli più ricchi e trasversali mai costruiti in Molise sul rapporto tra saperi, territori, filiere produttive e futuro delle aree interne. Slow Fiber con Dario Casalini, l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti‑Pescara rappresentata dalla professoressa Rosanna Gaddi, le sartorie sociali capofila del progetto e una lunga sequenza di istituzioni regionali e nazionali si ritrovano per discutere motivazioni, premesse e traiettorie operative di un percorso che intreccia sostenibilità, cultura materiale, rigenerazione comunitaria e nuove economie locali. Attorno al tavolo siedono il presidente della Regione Molise Francesco Roberti, il presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante (invitato), l’assessore Gianluca Cefaratti, i consiglieri regionali Roberto Di Pardo, Stefania Passarelli e Armandino D’Egidio, il sindaco di Termoli Nico Balice, il presidente dell’ANCI Molise Gianfranco Paolucci, il presidente della Provincia di Campobasso Pino Puchetti, i sindaci di Bojano, Corfinio e Montenero di Bisaccia, l’onorevole Giorgio Lovecchio, il dirigente scolastico Valeria Ferra, Remo Di Giandomenio in qualità di Commissario dell’Azienda di Soggiorno e Turismo del Molise, insieme ai partner tecnici Enzo Dota, Antonello Matera, Patrizia Santella e Mimmo Maio, assessore del Comune di Campobasso. A completare il quadro, la presenza di figure chiave della pastorizia appenninica come Nunzio Marcelli, “il pastore dei Parchi”, e l’esperto Michele Pesante, i rappresentanti del Parco del Matese Domenico Izzi e Riccardo Terriaca – quest’ultimo anche presidente di Confcooperative Molise – e il presidente del Parco Nazionale del Gargano Raffaele Di Mauro, oltre ai rappresentanti della Federazione Italiana Tradizioni Popolari e a numerosi simpatizzanti del progetto.

L’incontro nasce dalla consapevolezza che la filiera della lana, dei saperi artigiani e delle economie pastorali non è un residuo del passato, ma un’infrastruttura culturale e produttiva capace di generare valore se messa in rete con scuole, università, enti locali, parchi, cooperative e imprese sociali. Slow Fiber porta la visione nazionale di un tessile etico e tracciabile; l’Università offre ricerca, metodo e validazione scientifica; le sartorie sociali mostrano come la rigenerazione dei materiali possa diventare rigenerazione delle persone; i parchi e gli esperti della pastorizia riportano al centro la gestione sostenibile dei territori; le istituzioni regionali e comunali sono chiamate a trasformare questa convergenza in politiche, bandi, infrastrutture e continuità amministrativa. Il Molise, con la sua identità pastorale, la sua rete di piccoli comuni e la sua capacità di custodire tradizioni vive, diventa così laboratorio nazionale di un modello che unisce ambiente, cultura, welfare comunitario e sviluppo economico.

Il Boccardi‑Tiberio ospita non solo un confronto, ma un atto di responsabilità collettiva: costruire un progetto che tenga insieme filiere corte, educazione, innovazione sociale e tutela dei paesaggi culturali. Le motivazioni sono chiare: salvare un patrimonio materiale e immateriale che rischia di scomparire; creare nuove opportunità per giovani e comunità; dare al Molise una posizione riconoscibile nelle reti nazionali della sostenibilità e dell’artigianato evoluto. Le premesse sono solide: competenze, alleanze, visione condivisa. I progetti in campo puntano a rilanciare la lana come risorsa, a rafforzare le sartorie sociali, a costruire percorsi formativi integrati, a valorizzare la pastorizia come presidio ambientale e culturale, a generare un’economia circolare radicata nei territori.

Termoli diventa così il luogo in cui il Molise prova a raccontare un futuro possibile: non nostalgico, non museale, ma fondato sulla continuità dei saperi e sulla capacità di trasformarli in lavoro, identità e sviluppo. Un incontro che non si limita a fotografare lo stato dell’arte, ma apre un cantiere politico, culturale e produttivo che chiama tutti – istituzioni, scuole, comunità, imprese – a una responsabilità condivisa.

EB