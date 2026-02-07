Si “riapre” l’albo delle associazioni, parte il censimento civico del territorio

TERMOLI. Si riapre l’albo delle associazioni: domande entro l’8 marzo 2026. Quattro sezioni, requisiti chiari e nuove prerogative per chi opera nella vita pubblica della città.

Il Comune di Termoli riattiva uno dei suoi strumenti più significativi di partecipazione civica: l’Albo comunale delle associazioni locali. Un dispositivo previsto dallo Statuto, spesso percepito come mero adempimento formale, ma che in realtà rappresenta la mappa viva delle energie sociali, culturali, sportive e civili che animano la città. L’avviso, firmato dalla dirigente Carmela Cravero, apre ufficialmente la finestra per le nuove iscrizioni e per l’aggiornamento delle realtà già presenti, con una scadenza perentoria: 8 marzo 2026 alle ore 12.00.

L’albo, istituito presso l’Assessorato Cultura–Sport–Turismo, è articolato in quattro sezioni che fotografano l’ecosistema associativo termolese: Sport, Cultura, Civile, Sociale. Dalle società sportive alle associazioni culturali, dai gruppi di protezione civile alle organizzazioni impegnate nel sociale, ogni realtà può trovare la propria collocazione, purché radicata nel territorio con sede legale o operativa.

Il Comune chiede chiarezza, trasparenza e continuità: statuto o atto costitutivo registrato, organi interni regolarmente costituiti, attività effettiva da almeno un anno – salvo le nuove organizzazioni che presentino un progetto immediatamente operativo. La domanda, firmata dal presidente o dal legale rappresentante, deve essere accompagnata da documenti essenziali: elenco delle cariche, mezzi e strutture utilizzate, relazione sulle attività svolte e sui programmi futuri, bilancio approvato e polizza assicurativa per chi intende accedere alle prerogative più rilevanti.

Perché iscriversi? Perché l’albo non è un elenco statico: è la porta d’accesso alle principali opportunità riconosciute dal Comune. Dalla partecipazione alle Consulte comunali al diritto di ottenere il patrocinio, dalla possibilità di accedere agli atti amministrativi fino alla gestione diretta o convenzionata di strutture e attrezzature comunali. Un sistema che, se utilizzato, può rafforzare il ruolo delle associazioni come soggetti attivi della vita pubblica, non semplici beneficiari occasionali.

La procedura è chiara: invio tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.termoli.cb.it, oppure consegna cartacea all’Ufficio Protocollo nella mattinata dell’8 marzo. Entro trenta giorni dalla scadenza, il dirigente competente dovrà pronunciarsi sull’iscrizione; in caso di silenzio, la domanda si intende accolta, purché in regola con i requisiti.

C’è un passaggio cruciale: tutte le domande presentate dal 2022 decadono automaticamente, per effetto della durata triennale dell’iscrizione. Significa che molte realtà dovranno rinnovare la propria presenza nell’albo per continuare a godere delle prerogative previste.

L’avviso, pubblicato per trenta giorni all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale, chiama a raccolta l’intero tessuto associativo termolese. Non è un atto amministrativo qualunque: è un invito a riaffermare il ruolo delle associazioni come infrastruttura civile della città, come presidio di partecipazione, come rete che tiene insieme sport, cultura, ambiente, solidarietà.

Termoli, con questo aggiornamento, non si limita a censire: riconosce, valorizza e mette ordine. E chiede alle associazioni di fare la loro parte, con trasparenza e responsabilità, per continuare a essere protagoniste della vita pubblica.

EB