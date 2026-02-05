Sicurezza nei locali pubblici, parte in questura il tavolo permanente sulla “movida”

TERMOLI. Sicurezza nei locali pubblici d’intrattenimento: si è svolta questa mattina in questura la prima riunione operativa del Tavolo di Lavoro Permanente sulla sicurezza dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento, un organismo interistituzionale che riunisce Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Polizie Locali, Ispettorato del Lavoro, Asrem, Suap del Comune di Campobasso e della Provincia, Arpa e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Un perimetro ampio, costruito per affrontare in modo unitario un tema che tocca direttamente la vita notturna del capoluogo e dei centri della provincia.

Il Tavolo, istituito su impulso del prefetto di Campobasso e in linea con gli indirizzi del Ministro dell’Interno, nasce con un obiettivo preciso: rafforzare la sicurezza dei giovani che frequentano la movida e aumentare, in chiave preventiva, la consapevolezza degli esercenti sull’importanza del rispetto rigoroso della normativa di settore. Non un semplice coordinamento, ma un’azione strutturata che punta a un controllo integrato dei locali, alla verifica delle condizioni di sicurezza, alla corretta gestione degli eventi di pubblico spettacolo e alla prevenzione dei rischi connessi alle serate ad alta affluenza.

La linea operativa è chiara: interventi coordinati nei locali della provincia, con ciascuna amministrazione chiamata a portare competenze tecniche e poteri ispettivi, così da costruire un modello stabile di vigilanza, prevenzione e accompagnamento degli operatori economici. Una strategia che, nelle intenzioni della Prefettura, vuole trasformare il tema della sicurezza non in un adempimento formale, ma in un elemento strutturale della qualità dell’offerta e della tutela dei ragazzi che animano la notte molisana.

EB