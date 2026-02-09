Sliding doors ai tavoli di crisi regionali: l’assenza era di Kuehne+Nagel, presente la Casearia Del Giudice

TERMOLI. Nell’avvicendarsi dei tavoli di crisi regionali, in una sorta di staffetta delle vertenze industriali e termolesi, in particolare, un misunderstanding ha fatto sì che dessimo per assente la Casearia Del Giudice al vertice convocato alla Regione Molise e non la dirigenza di K+N, che invece ha disertato la convocazione.

Per questo, ripristinando la realtà dei fatti, col summit ancora in corso, al quale prende parte il governatore Francesco Roberti, chiediamo venia all’azienda casearia.

Emanuele Bracone