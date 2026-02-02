Soste selvagge in via Maratona: “Un pericolo quotidiano, non possiamo più tollerarlo”

TERMOLI. Da via Sardegna a via Maratona, ma il malcostume è senza quartiere. Auto sui marciapiedi nel quartiere Sant’Alfonso: “Un pericolo quotidiano, non possiamo più tollerarlo”.

Nel quartiere Sant’Alfonso di Termoli la misura è colma. Da settimane – e in realtà da anni – i residenti segnalano la stessa scena: auto parcheggiate sui marciapiedi, ostacoli fissi che trasformano spazi nati per la sicurezza dei pedoni in trappole quotidiane. La fotografia diffusa dal Comitato di Quartiere non lascia spazio a interpretazioni: il marciapiede è occupato, i pedoni costretti a scendere in strada, le persone con disabilità messe davanti a un rischio inaccettabile.

Il Comitato parla senza giri di parole, denunciando una situazione che definisce “non più sostenibile” e chiedendo un intervento immediato.

“Non è solo una violazione del Codice della Strada”, affermano dal Comitato, “ma una mancanza di rispetto verso chi cammina, verso i genitori con passeggini, gli anziani, le persone con disabilità. Siamo stanchi di vedere il marciapiede trasformato in parcheggio. Chiediamo controlli, sanzioni e soprattutto un cambio culturale. Basta soprusi, basta indifferenza: il marciapiede è di chi cammina”.

La richiesta è chiara: più vigilanza da parte delle autorità competenti e una collaborazione attiva dei cittadini, perché la sicurezza urbana non è un dettaglio ma un diritto. Il Comitato Sant’Alfonso ribadisce che non si tratta di una battaglia contro gli automobilisti, ma di una difesa minima e necessaria della vivibilità del quartiere.

Un appello che, ancora una volta, punta a riportare al centro il rispetto delle regole e delle persone.

EB