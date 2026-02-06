«Stop alle denunce strumentali nel Codice Rosso», lo sfogo di Maria

PETACCIATO. Uno sfogo social, quello della 38enne Maria Biscotti, operatrice socio-sanitaria che per motivi personali si è trasferita dalla Puglia alla costa molisana cinque anni fa. Da donna e madre, Maria, proprio sulla scorta delle proprie esperienze, ha voluto accendere i riflettori sulle denunce strumentali nell’ambito del Codice Rosso.

«Il Codice Rosso è una legge pensata per proteggere chi subisce violenza domestica o di genere, garantendo interventi rapidi da parte delle autorità. Serve a far sì che chi è in pericolo riceva aiuto immediato.

Ed è proprio per questo che usarlo male è un problema serio.

Quando uno strumento pensato per aiutare viene usato per fare del male, succede una cosa grave. La vera vittima resta meno protetta.

Perché crea confusione. Se il Codice Rosso viene usato anche quando non c’è una vera violenza, diventa più difficile capire quando il pericolo è reale. E quando tutto è urgente, niente lo è davvero.

Perché fa nascere nuove vittime. Una denuncia usata per colpire qualcuno può portare a decisioni immediate, allontanamenti, separazioni forzate, isolamento. Anche se poi risulta infondata, il danno spesso è già fatto.

Perché i bambini pagano il prezzo più alto. I minori vengono trascinati in conflitti che non capiscono, separati all’improvviso da un genitore, caricati di paure e responsabilità che non dovrebbero avere.

E chi ha davvero bisogno di aiuto rischia di restare indietro. Quando il sistema viene saturato da denunce strumentali, i casi veri diventano più difficili da individuare. Le risorse non sono infinite e l’attenzione delle autorità può concentrarsi su situazioni meno gravi o costruite, rallentando l’intervento dove c’è un reale pericolo.

Difendere le vittime non significa credere a tutto senza verificare. Significa proteggere chi è davvero in pericolo e allo stesso tempo evitare che uno strumento di tutela diventi un’arma.

Il Codice Rosso funziona solo se viene usato con responsabilità. Altrimenti non protegge e chi ha davvero bisogno di aiuto rischia di restare indietro.

È importante ricordare che contrastare la strumentalizzazione delle indagini non ha sesso. Puntare il dito sulla Procura come se fosse “sessista” o “femminista” rischia solo di spostare l’attenzione dal problema reale: l’approccio a senso unico. Criticare il metodo investigativo, le omissioni e la mancanza di verifiche a 360 gradi è ciò che davvero può migliorare le indagini e garantire un esito più equilibrato».

EB