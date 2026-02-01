Tappa in città per “Mapa”: il progetto che ridisegna il futuro dei parchi marini adriatici

TERMOLI. Termoli diventa per un giorno il baricentro dell’Adriatico che vuole cambiare passo. In sala consiliare approda infatti “Mapa – Marine Adriatic Parks”, il programma Interreg Italia-Croazia che punta a rafforzare la protezione di tre macro aree marine – l’isola di Silba in Croazia, il Parco del Conero nelle Marche e la Foce del Trigno tra Molise e Abruzzo – attraverso un modello condiviso di gestione sostenibile, pescaturismo e mezzi di sussistenza alternativi per le comunità costiere.

Una tappa organizzata da Arpa Molise che ha riunito amministratori, operatori della pesca, associazioni e studenti dell’Istituto “Boccardi-Tiberio”, chiamati a confrontarsi su un tema che non è più solo ambientale ma identitario: come difendere la biodiversità dell’Adriatico e, allo stesso tempo, garantire futuro economico ai territori che da quel mare vivono.

A rappresentare le istituzioni locali l’assessore all’Ambiente del Comune di Termoli Silvana Ciciola, l’assessore all’Ambiente di Montenero di Bisaccia Fiorenza Del Borrello e il vicesindaco di Petacciato Giampiero Lascelandà; per il mondo della pesca erano presenti Paola Marinucci, presidente dell’Associazione Armatori Pesca del Molise, Basso Cannara per l’Organizzazione Produttori Pesca del Molise, Fulvia Verlengia della Federazione Pescatori Molisani e Domenico Guidotti di Federcopesca, insieme a Roberto Marinucci di Innovation Sea, Alessandro Di Lallo del Gal Molise e Nicola Norante della rivista “Uccelli d’Italia”.

Il progetto, illustrato da Giovanni Sardella di Arpa Molise, punta a contrastare la minaccia più grave che incombe sull’Adriatico: lo sfruttamento eccessivo delle risorse marine, che negli ultimi decenni ha eroso habitat, stock ittici e capacità di rigenerazione dell’ecosistema.

Mapa propone un cambio di paradigma: non solo tutela, ma partecipazione attiva delle comunità costiere, integrazione tra ricerca scientifica e saperi tradizionali, diversificazione delle attività economiche attraverso pescaturismo, educazione ambientale e nuove forme di fruizione sostenibile del mare. Termoli, con la sua storia di porto peschereccio e la sua posizione strategica tra costa e foce del Trigno, diventa così un laboratorio naturale per sperimentare modelli replicabili lungo tutto l’Adriatico. La presenza degli studenti ha dato alla giornata un valore aggiunto: il passaggio di testimone tra chi il mare lo vive da generazioni e chi dovrà ereditarlo in condizioni migliori.

Mapa, in questo senso, non è solo un progetto europeo: è un patto territoriale per restituire al mare la sua capacità di futuro.

EB