Termoli sotto i riflettori di Forbes: il Borgo Vecchio tra i gioielli d’Italia da scoprire

TERMOLI. Non è una promozione turistica locale, né un’autocelebrazione: è Forbes, una delle testate economiche e culturali più autorevoli al mondo, a puntare i riflettori su Termoli. In un articolo firmato dalla giornalista Catherine Sabino e pubblicato il 31 gennaio 2026, la rivista americana inserisce il Borgo Vecchio di Termoli tra i luoghi simbolo dell’Italia più autentica, all’interno di un focus sull’ampliamento della rete dei Borghi più belli d’Italia.

La notizia è rilevante non solo per il Molise, ma per il posizionamento internazionale di una città che, per Forbes, rappresenta perfettamente quel tipo di destinazione che i viaggiatori colti e curiosi cercano oggi: un luogo ancora poco battuto, capace di unire storia, paesaggio e qualità della vita.

Nell’articolo, Termoli viene descritta come “the main beach resort in Molise”, la principale località balneare della regione, ma con una specificità che la distingue da molte mete costiere italiane: un centro storico medievale affacciato direttamente sull’Adriatico, capace di offrire nello stesso spazio fisico un’esperienza culturale e una dimensione marittima rilassante.

Il cuore del racconto di Forbes è proprio il Borgo Vecchio, il nucleo antico della città, arroccato su un promontorio che domina il mare. Una posizione strategica e scenografica che, secondo la rivista, consente di vivere “both a medieval setting and a refreshing seaside vibe”: il fascino delle pietre antiche e, allo stesso tempo, la luce, il vento e l’apertura tipici delle città di mare.

Elemento centrale della narrazione è il Castello Svevo, posto all’ingresso del borgo. Forbes ne sottolinea l’origine federiciana, ricordando come la struttura sia stata costruita da Federico II di Svevia, imperatore del Sacro Romano Impero e figura chiave del Mezzogiorno medievale. Non un sovrano qualunque, ma un personaggio che la rivista definisce esplicitamente “a Renaissance man avant la lettre”, un uomo del Rinascimento prima del Rinascimento, per il suo cosmopolitismo, la sua apertura culturale e il suo interesse per le scienze, le arti e il dialogo tra civiltà.

È un passaggio tutt’altro che secondario: Forbes non si limita a segnalare un bel panorama, ma inquadra Termoli dentro una grande storia europea, collegando il borgo molisano alle dinamiche politiche e culturali del Mediterraneo del XIII secolo. Il Castello non è solo un monumento, ma un simbolo di potere, controllo delle rotte adriatiche e centralità strategica.

Nel testo emerge anche un aspetto chiave: il Molise viene presentato come “a yet-to-be-discovered region for most travelers to Italy”, una regione ancora largamente sconosciuta al turismo internazionale di massa. Ed è proprio qui che Termoli assume un ruolo di porta d’ingresso. Per Forbes, la città rappresenta un punto di equilibrio tra accessibilità e autenticità, capace di offrire servizi, spiagge, collegamenti e, al tempo stesso, un’identità forte e riconoscibile.

Il messaggio è chiaro: mentre molte destinazioni italiane sono ormai sovraesposte, Termoli conserva un carattere genuino, non artefatto, che la rende particolarmente attrattiva per un pubblico internazionale attento alla qualità dell’esperienza più che al consumo rapido dei luoghi.

La recensione di Forbes si inserisce in una tendenza più ampia che sta cambiando il modo di raccontare l’Italia all’estero: meno capitali iconiche e più borghi, meno cartoline e più storie, meno turismo mordi e fuggi e più permanenza consapevole. In questo scenario, Termoli viene indicata come esempio virtuoso, capace di coniugare mare, storia e vivibilità urbana.

Per la città, si tratta di una vetrina di assoluto rilievo. Forbes non parla a un pubblico qualsiasi, ma a lettori con alta capacità di spesa, interesse culturale e propensione a scoprire luoghi nuovi. Essere raccontati in questo contesto significa entrare nel radar del turismo internazionale di qualità.

In sintesi, la notizia è semplice ma pesante: Termoli è stata scelta e raccontata da Forbes come uno dei luoghi italiani da vedere, non per moda, ma per sostanza. Un riconoscimento che certifica ciò che il territorio sa da tempo, ma che ora trova una legittimazione autorevole fuori dai confini regionali e nazionali.

EB