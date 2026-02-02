Territorio da promuovere, Termoli alla Bit 2026

TERMOLI. Il Comune di Termoli si prepara a entrare nella Borsa Internazionale del Turismo di Milano con un progetto che punta a rafforzare l’immagine della città come porta d’accesso del Molise sul mare, unendo promozione territoriale, enogastronomia e formazione. Dal 10 al 12 febbraio l’Ente sarà presente negli spazi della Regione Molise, portando a Milano una narrazione rinnovata della costa termolese e delle sue eccellenze, sostenuta da una brochure istituzionale realizzata in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Federico Di Svevia” e da una serie di iniziative collaterali pensate per valorizzare il brand Termoli in un contesto nazionale di primo piano.

Per illustrare contenuti, obiettivi e strategie della partecipazione, il Comune ha convocato una conferenza stampa per mercoledì 4 febbraio alle ore 10.30 nella sala consiliare di Via Sannitica. Attorno al tavolo siederanno il sindaco Nico Balice, il vicesindaco e assessore alla Cultura e Turismo Michele Barile, la dirigente scolastica dell’Alberghiero Luana Occhionero e il professor Maurizio Santilli, figure centrali di un percorso che intreccia istituzioni, scuola e promozione territoriale.

La presenza alla BIT 2026 segna un passaggio strategico: Termoli intende presentarsi non solo come destinazione balneare, ma come sistema turistico completo, capace di unire mare, tradizioni, cucina, accoglienza e competenze professionali. La brochure realizzata con l’Istituto Alberghiero diventa così il simbolo di una collaborazione che mette al centro i giovani, la qualità formativa e la capacità di raccontare il territorio attraverso chi lo vive e lo studia. A Milano, oltre al materiale promozionale, sono previste attività dimostrative e momenti dedicati alla valorizzazione dei prodotti locali, con l’obiettivo di consolidare Termoli come riferimento del turismo molisano.

La conferenza stampa del 4 febbraio rappresenterà quindi il primo passo pubblico di un’operazione più ampia: costruire una presenza riconoscibile, coerente e competitiva della città in uno dei più importanti appuntamenti fieristici del settore turistico italiano.

EB