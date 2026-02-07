Trasporto scolastico dei bambini con disabilità, il Comune trova altri soldi e soddisfa tutte le domande

TERMOLI. La Giunta sblocca le economie e finanzia tutte le famiglie ammesse al contributo per il trasporto scolastico dei bambini con disabilità.
La Giunta comunale di Termoli ha approvato all’unanimità la delibera n. 22 del 4 febbraio 2026 che consente di garantire il contributo economico forfettario per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia a tutte le famiglie ammesse in graduatoria, superando il limite iniziale delle sole 41 domande finanziabili.
La decisione arriva dopo la verifica delle economie residue del Fondo ministeriale assegnato al Comune con il decreto del 21 marzo 2025, risorse che – come rilevato dagli uffici – risultano sufficienti a coprire l’intero fabbisogno e quindi a includere anche i nove nuclei familiari rimasti esclusi nella prima fase. In totale erano state presentate 52 istanze, 50 delle quali giudicate ammissibili con determinazione dirigenziale n. 147 del 27 gennaio 2026: ora tutte riceveranno il contributo di 500 euro previsto dalle linee di indirizzo approvate a novembre.
La Giunta, guidata dal sindaco Balice, ha scelto di utilizzare integralmente le economie disponibili per non lasciare indietro nessuna famiglia, riconoscendo la necessità di sostenere in modo uniforme il diritto allo studio dei bambini con disabilità frequentanti infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il provvedimento demanda al Settore V – Assistenza alla Persona – l’avvio degli atti operativi per l’erogazione dei contributi.
Una scelta amministrativa che chiude il cerchio su una misura molto attesa, trasformando un fondo nazionale in un intervento concreto e universale per tutte le famiglie termolesi aventi diritto.
EB