Tre quintali di rifiuti rimossi dalla Pineta del Lido

CAMPOMARINO LIDO. Si è trasformata in un’azione necessaria e urgente l’iniziativa di pulizia ambientale svolta ieri mattina a Campomarino Lido, in un tratto di pineta adiacente al residence Alba Dorata, da tempo segnalato dai residenti per la presenza massiccia di rifiuti. A mobilitare volontari e associazioni è stato il referente Plastic Free per Campomarino, Giuliano Quacquaruccio, che dopo numerose segnalazioni ha deciso di intervenire direttamente in un’area ormai ridotta a discarica abusiva, utilizzata da camperisti anche in pieno inverno per abbandonare ogni genere di scarto.

Quacquaruccio ha ricordato come quello stesso tratto di pineta fosse stato bonificato appena un anno fa dall’associazione. Eppure, in soli dodici mesi, la situazione è precipitata nuovamente: durante l’intervento di ieri sono stati rimossi circa 300 chilogrammi di rifiuti, un dato che fotografa con crudezza la portata dell’inciviltà e dell’abbandono.

Il referente Plastic Free ha denunciato senza mezzi termini la mancanza di controlli e l’assenza di sanzioni efficaci: «Questa inciviltà non si fermerà mai se le istituzioni non applicano le leggi e non puniscono chi non rispetta le regole. Se continuiamo così, che futuro avranno le nuove generazioni?». Una domanda che pesa come un monito e che chiama in causa direttamente l’amministrazione pubblica e gli organi preposti alla vigilanza.

Nonostante il freddo e la minaccia di pioggia, la risposta dei volontari è stata ampia e determinata. Quacquaruccio ha espresso un ringraziamento sentito a Luigi Lucchese e all’associazione Ambiente Basso Molise, ad Agnese Catalano (referente Plastic Free di Vasto), a Floriana Catalano (referente di San Salvo), ai volontari abruzzesi e a quelli locali. Un ringraziamento è stato rivolto anche all’amministrazione comunale per il patrocinio e alla ditta Cantoro per il servizio di smaltimento dei rifiuti raccolti.

L’evento, documentato anche sulla piattaforma Plastic Free, conferma ancora una volta come il territorio costiero del basso Molise continui a pagare il prezzo dell’incuria e dell’assenza di controlli, mentre associazioni e cittadini suppliscono con impegno e senso civico a ciò che dovrebbe essere garantito da un sistema di vigilanza costante.