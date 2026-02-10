Triste ricorrenza: 40 anni la morte del clown Pagnotta sbranato da un leone

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Santa Croce di Magliano, 40 anni fa la tragedia al circo del clown Pagnotta. La mente torna indietro nel tempo, al 10 febbraio del 1986. Quel giorno a Santa Croce di Magliano c’era la neve. Al circo Texas si consumò una tragedia che nessuno ha dimenticato. Roberto Marino, in arte clown Pagnotta, fu sbranato da un leone. La notizia, terribile, si diffuse anche a livello nazionale e resta impressa come una pagina dolorosa della storia del paese.

Ma dietro questo evento così tragico scorre una storia di sforzi, di sacrifici, di dolore, di eroismo, di lotta quotidiana. Di un sorriso capace di coinvolgere tutti, grandi e piccini, migliaia di spettatori che hanno assistito agli spettacoli dove l’artista si è fatto apprezzare.

Le lacrime di commozione scorrono così sul volto della moglie a Santa Croce, Maria Iantomasi, conosciuta – non a caso – come “Maria Pagnotta”; con tanta dignità e rispetto, e tanto amore, ogni giorno rivive quel momento così triste, lo condivide insieme ai propri cari e agli amici, perché Roberto era una bella persona in tutto ciò che faceva, come marito, come padre come artista. Basta guardare una foto per capire la sua bontà e gioia di vivere, del lavoro quotidiano tra un luogo e un altro, nel montare e nello smontare un tendone sotto al quale si rinnovava tanto divertimento dedicato a tutti coloro che volevano trascorrere qualche ora di spensieratezza. Lo scorso 29 dicembre avrebbe compiuto cento anni.

Oggi, 10 febbraio 2026, sarà ricordato anche nella santa messa, una preghiera e l’affidamento a Dio per non dimenticare una storia che merita di essere ricordata; il riconoscimento da parte di tutti coloro che gli hanno voluto e continuano a volere bene a un uomo che ha amato la vita, che ha donato il suo sorriso, che resta nel cuore. Ciao clown Pagnotta!