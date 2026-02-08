Turismo da rimettere in marcia: il sole riscalda la domenica e c’è voglia di primavera

TERMOLI. Nel fine settimana che precede la partecipazione alla Bit 2026 di Milano, in piena atmosfera olimpica, Termoli si è svegliata con quell’aria tiepida che a febbraio non dovrebbe esistere e che invece, quando arriva, cambia subito il ritmo della città. Quindici gradi, luce piena, mare disteso come in un’anteprima di stagione: basta questo per trasformare una domenica qualunque in un assaggio di primavera, e per ricordare a chi vive qui — e soprattutto a chi arriva — perché questa costa ha un potere così magnetico anche fuori dai mesi canonici del turismo.

Il lungomare si riempie di passi lenti, famiglie, cani che tirano verso la battigia, coppie che si fermano a guardare i frangiflutti come se fosse la prima volta. La spiaggia, ancora spoglia, diventa un corridoio naturale per chi cerca silenzio e orizzonte; il Borgo, con il Castello che si staglia più nitido del solito, offre quella combinazione rara di storia e mare che in Italia hanno in pochi. E poi c’è la luce: una luce che non è ancora estiva, ma che ha già la forza di cambiare l’umore e di far immaginare già la primavera.

Per chi guarda Termoli con occhi turistici, giornate così sono un invito implicito: la città non è solo una destinazione balneare, ma un luogo che vive dodici mesi l’anno, con un clima che sorprende, una qualità della vita che si percepisce camminando, un centro storico che regala scorci autentici anche in pieno inverno. È la dimostrazione che il turismo di febbraio non è un’utopia: è fatto di passeggiate, fotografia, buon cibo, lentezza, mare che respira piano e un’accoglienza che non va mai in letargo.

