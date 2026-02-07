Un gesto di onestà tra le bancarelle della fiera del primo sabato del mese

TERMOLI. Di solito, ogni mese, quando il primo sabato si svolge la fiera mensile, siamo costretti a raccontare episodi poco piacevoli: furti di portafogli, scippi e situazioni spiacevoli che vedono coinvolti cittadini inconsapevoli.

Oggi, invece, primo sabato del mese di febbraio, abbiamo il piacere – e quasi il dovere – di raccontarvi una storia diversa, una di quelle che restituiscono fiducia nelle persone e nel senso civico.

Un signore, mentre passeggiava tra le bancarelle, ha smarrito il proprio portafoglio contenente documenti personali e una discreta somma di denaro. Prima ancora che si accorgesse dell’accaduto, il portafoglio è stato notato da un uomo di origine extracomunitaria, residente da tempo in un paese del circondario.

L’uomo lo ha raccolto, ha guardato al suo interno e si è reso conto subito del valore di ciò che aveva tra le mani: soldi, documenti, una vita intera racchiusa in pochi centimetri di pelle.

A quel punto, senza esitazioni, ha compiuto un gesto semplice ma tutt’altro che scontato: si è messo alla ricerca degli agenti della Polizia Municipale impegnati nel servizio di vigilanza alla fiera. Una volta individuati, ha consegnato loro il portafoglio.

I vigili hanno apprezzato e ringraziato l’uomo per il comportamento corretto e, grazie ai documenti, sono riusciti in breve tempo a rintracciare il legittimo proprietario, restituendogli il portafoglio completo di tutto, soldi compresi.

Il malcapitato, letteralmente “caduto dalle nuvole”, è rimasto senza parole per l’accaduto. Oltre ai ringraziamenti rivolti alla Polizia Municipale, il grazie più grande – se riuscirà a incontrarlo – dovrà andare proprio a quell’uomo straniero che ha dimostrato come l’onestà non abbia confini, nazionalità o colori.

In un periodo storico come quello che stiamo vivendo, un gesto del genere non è affatto scontato. È un segnale forte, un esempio concreto di civiltà e rispetto che merita di essere raccontato e sottolineato. Perché, ogni tanto, anche le belle notizie esistono. E fanno bene a tutti.

Michele Trombetta