Un milione di euro dal M5S per le regioni ferite dal maltempo

CAMPOBASSO. «In questi giorni – dichiara il consigliere regionale e coordinatore nazionale degli Enti Locali del MoVimento 5 Stelle, Roberto Gravina – mentre Sicilia, Sardegna e Calabria fanno ancora i conti con i danni e la sofferenza causati dagli eventi climatici estremi di gennaio, il MoVimento 5 Stelle ha scelto di intervenire con un gesto concreto: un milione di euro proveniente dalle restituzioni di tutti i portavoce, quelle stesse risorse che da anni destiniamo alla collettività per sostenere progetti, comunità e territori in difficoltà».

Gravina precisa che «si tratta di risorse provenienti da un impegno storico dei nostri rappresentanti: restituire parte dei propri stipendi per destinarli a progetti e azioni di utilità collettiva. In un momento così difficile, questo gesto assume un valore ancora più significativo, perché conferma una visione della politica come servizio e responsabilità, non come rendita o privilegio».

Il coordinatore degli Enti Locali richiama anche la propria esperienza sul campo: «Chi ha amministrato sa quanto la vicinanza istituzionale possa incidere sulla capacità di una comunità di rialzarsi. Per questo sono orgoglioso che il MoVimento 5 Stelle continui a intervenire con atti concreti, senza attendere che siano altri a farlo. Le restituzioni rappresentano uno strumento etico che diventa sostegno reale, immediato, tangibile».

Gravina sottolinea inoltre la propria esperienza amministrativa: «Da consigliere regionale – e da persona che ha amministrato una città in molti momenti complessi – so quanto ogni sostegno possa fare la differenza tra sentirsi soli e sentirsi accompagnati. Per questo sono orgoglioso di far parte di un Movimento che non aspetta che sia qualcun altro a intervenire, ma sceglie di farlo direttamente, con i propri rappresentanti».

Per chiudere, Gravina ribadisce una richiesta chiara al Governo: «Sosterremo queste comunità anche nelle prossime settimane, ma è indispensabile che l’Esecutivo nazionale assicuri risorse adeguate per la ricostruzione e la messa in sicurezza delle aree colpite. Le emergenze non possono essere affrontate con interventi episodici: servono programmazione, prevenzione e investimenti strutturali per tutelare davvero territori e cittadini».