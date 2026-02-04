Una madre dice grazie al Centro di salute mentale e alla psichiatria del San Timoteo

TERMOLI. Una testimonianza che restituisce fiducia: il grazie di una madre al Centro di salute mentale e alla psichiatria del San Timoteo.

In un Molise dove troppo spesso la sanità finisce al centro delle cronache per disservizi, ritardi e carenze strutturali, arriva una voce diversa. Una voce che chiede di restare anonima per tutelare la propria famiglia, ma che sceglie di farsi sentire per riconoscere ciò che funziona, ciò che cura davvero, ciò che merita di essere difeso.

È la testimonianza di una madre della provincia di Campobasso, che ha voluto ringraziare pubblicamente il Csm e il reparto di Psichiatria dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Sua figlia è seguita da tempo dal dottor Gentile e dalla dottoressa Ciamarra e, alcune settimane fa, ha avuto necessità di un ricovero nel reparto di Psichiatria, sotto la responsabilità della dottoressa Cinapro.

Un passaggio delicato, affrontato – racconta la madre – con una qualità umana e professionale che merita di essere riconosciuta.

Medici, infermieri e operatori sociosanitari hanno garantito non solo competenza clinica, ma anche ascolto, rispetto, attenzione costante. Ogni accesso al reparto è stato accompagnato da gentilezza e disponibilità, elementi che in momenti di fragilità diventano parte integrante della cura.

«In un periodo in cui si parla spesso di malasanità – spiega la madre – sento il dovere di raccontare un’esperienza che va nella direzione opposta. Abbiamo trovato un’équipe capace di unire professionalità e umanità, sostenendoci in un momento particolarmente difficile».

Un ringraziamento speciale è rivolto alla dottoressa Ciamarra, al dottor Gentile e alla dottoressa Cinapro: figure che, nel racconto della famiglia, rappresentano un presidio di fiducia e competenza all’interno di un servizio che troppo spesso viene ricordato solo quando qualcosa non funziona.

Questa testimonianza, semplice e potente, ricorda che anche in un sistema sanitario in sofferenza esistono reparti, professionisti e realtà che continuano a fare la differenza. E che dare voce alle esperienze positive non significa ignorare i problemi, ma riconoscere e valorizzare ciò che merita di essere difeso.

EB