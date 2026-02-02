Via Sardegna, una strada fuori controllo: ecco la nostra proposta

TERMOLI. Le immagini raccontano il caos quotidiano di via Sardegna: traffico fuori controllo, soste selvagge, asfalto dissestato e totale mancanza di rispetto delle regole. Non si tratta di episodi isolati, ma di una criticità strutturale che penalizza residenti e pedoni, costretti a muoversi in condizioni di pericolo.

Auto in doppia fila, passaggi bloccati e carreggiata ridotta rendono la strada caotica e insicura. Servono controlli costanti, sanzioni efficaci e una manutenzione seria. Considerata la natura di strada senza uscita, l’istituzione di una Ztl per soli residenti, con telecamera, sarebbe una soluzione semplice e concreta.

Emanuele Bracone