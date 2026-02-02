Vigili del fuoco: si insedia il neo comandante regionale Fabio Leandro Cuzzocrea

CAMPOBASSO. Alle 10:30, nella sede della Direzione regionale e del Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso in via Sant’Antonio dei Lazzari 5/A, si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo direttore regionale, il dirigente generale Fabio Leandro Cuzzocrea, per la prima volta alla guida del Corpo in Molise.

Una presenza nuova solo formalmente: Cuzzocrea ha infatti ricordato come, già durante il terremoto del 2002, facesse parte della colonna mobile impegnata a Casacalenda, segno di un legame operativo con il territorio che precede di molti anni l’incarico odierno. Nel suo intervento ha voluto rendere omaggio al suo predecessore, Felice Di Pardo, scomparso alla fine dello scorso anno mentre era ancora in servizio, figura di riferimento per l’intero Corpo regionale.

Al fianco del nuovo direttore opererà Paolo Dolci, promosso primo dirigente, che lo supporterà nella gestione della direzione regionale e nel coordinamento delle attività operative. Durante la cerimonia, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso, Gianfranco Tripi, ha consegnato a Cuzzocrea il Crest del Comando, simbolo del passaggio di responsabilità e dell’avvio ufficiale del nuovo mandato alla guida dei Vigili del Fuoco del Molise.

