COLLETORTO. Buon 18esimo compleanno a Giovanna Ritucci.

«Tu, che sei un’esplosione di vita, che affronti ogni giorno con quella tua testardaggine che non è un difetto ma una forza, una scintilla che ti spinge sempre un passo oltre. Tu, che sai rialzarti anche quando la strada si fa dura, che ridi forte, ami forte, vivi forte. Meriti di goderti questi anni che stanno arrivando, anni che profumano di possibilità, di libertà, di scelte che parlano solo di te. Lasciati attraversare da tutto ciò che è bello, concediti il meglio, perché il meglio ti assomiglia”.

“E anche se papà non è più qui accanto a noi, la sua presenza continua a essere un abbraccio che non svanisce. Ti guarda crescere, ti accompagna in silenzio, e dal cielo sorride orgoglioso della donna che sei e che stai diventando”.

Tanti auguri da tua sorella Giusy, mamma Sara, nonna Giovanna, dagli zii e dai tuoi cugini.. e un pensiero da papà Osvaldo che ti guarda dal cielo, orgoglioso di te».