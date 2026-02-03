E’ nato Francesco: che magnifico fiocco azzurro

GUARDIALFIERA. Impaziente, Francesco non ha retto più. Un “settimino”, un batuffolo di luce venuto a illuminarci di felicità il 1° febbraio, proprio nella domenica in cui in Italia si celebra la 48ª Giornata Nazionale della Vita. Un anelito; una nuova esistenza generata da Lorenzo Orlanducci e Sara Miozza per garantire “discendenze” e per bloccare controtendenze e rivoluzioni culturali mirate, ahimè, a compromettere la stessa sussistenza del genere umano. Scriveva Al‑Hiti, cronista ebreo, che l’estasi è permanente al sopraggiungere di ogni nuova nascita. Alleluja. Felicitazioni e speranze ai raggianti genitori, ai familiari, a nonna Maria e nonna Carolina e… pure da parte mia, promosso oggi al grado di “bisnonno”.

Vincenzo Di Sabato