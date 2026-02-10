Giovanna Di Blasio compie 50 anni, auguri!

TERMOLI. 50 candeline per Giovanna Di Blasio, auguri!

«Carissima Giovanna, oggi è un giorno carico di emozioni. È un giorno atteso, sperato, sognato, ma anche un po’ temuto… il giorno in cui compi 50 anni!!

Sono tanti? Sono pochi? Sono gli anni che senti nel tuo cuore, anni vissuti con saggezza, affetto, amore, sorrisi e pianti. Anni vissuti intensamente.

Ti auguriamo di vivere quanti più momenti speciali e pieni di gioia per rendere unici i tuoi prossimi 50 anni.

Con immenso affetto la tua “Famiglia Pazza”».