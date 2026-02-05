TERMOLI. Il primo compleanno di Ethan Ferrante diventa oggi un passaggio simbolico che unisce tre generazioni sotto lo stesso tetto affettivo.

Ethan compie un anno e lo fa circondato dall’abbraccio dei suoi genitori, Antony e Daniela, che vivono a Termoli e che in questa giornata scelgono di celebrare non solo la crescita del loro bambino, ma anche la forza della famiglia che lo accompagna.

Accanto a loro arrivano gli auguri dei nonni, degli zii e dei cugini, un coro familiare che si stringe attorno al più piccolo di casa con l’orgoglio di chi vede in lui un nuovo inizio, una promessa, un futuro che prende forma giorno dopo giorno. Un compleanno che non è solo una festa, ma un segno: il primo capitolo di una vita che comincia.

Auguri, Ethan. Che questo primo anno sia solo l’inizio di un cammino luminoso.