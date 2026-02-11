La nascita del piccolo Edoardo Zurla dona felicità

TERMOLI-BOLOGNA. A Bologna, in questi giorni, è venuto al mondo il piccolo Edoardo Zurla, un bimbo bellissimo che ha riempito di gioia i suoi genitori: mamma Sara D’Aulerio, termolese, e papà Luca Zurla, di Bologna. Ad accoglierlo con entusiasmo anche il fratellino Leonardo, di appena tre anni. Per dare il benvenuto a Edoardo, la famiglia gli ha dedicato queste sentite parole: «In questi giorni un nuovo raggio di luce è entrato nella nostra famiglia. La nascita del piccolo Edoardo è una gioia immensa per i nostri cuori di papà e mamma, la felicità più grande per il fratellino Leonardo. A festeggiare il suo arrivo anche i nonni Pietro e Rina, Luigi e Cristina, gli zii Giustino e Giulia, lo zio Lorenzo, la cuginetta Marilena e, infine, la bisnonna Maria».

Alla famiglia Zurla-D’Aulerio i più affettuosi auguri da parte della nostra redazione.

EB