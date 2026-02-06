Lucia Policella compie 70 anni: augurissimi

COLLETORTO. I 70 anni di Lucia Policella: una giornata speciale per te, per tutti noi. Oggi compi settant’anni e vogliamo esprimerti tutto il nostro grazie per la tua presenza. Sei una donna, una moglie, una mamma e una nonna amorevole. Sempre disponibile, sensibile e accogliente, da sempre sei impegnata nel sociale e nelle attività della parrocchia di Colletorto.

In questa occasione così importante auguri di buon compleanno carissima Lucia, rinnovando l’affidamento a San Pio, con ogni grazia e benedizione dal Cielo, da parte di tuo marito Giovanni, dalle tue figlie Loretta e Daniela, dal genero Giovanni, da tutti i parenti e amici con un pensiero pieno di amore da tua nipote Ilaria.