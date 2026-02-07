A Larino il Carnevale si racconta: letture e creatività per i più piccoli

LARINO. Un pomeriggio dedicato alla fantasia, ai colori e alla lettura condivisa. È l’iniziativa “Speciale Carnevale”, promossa dal Presidio Nati per Leggere Molise e rivolta a bambine e bambini da 0 a 6 anni insieme ai loro genitori.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 11 febbraio alle ore 17, nei locali della Scuola Secondaria di I grado di via Cuoco 41 a Larino.

Il programma prevede letture animate, rime e attività creative pensate per coinvolgere i più piccoli. Ai partecipanti viene richiesto di portare con sé un piccolo astuccio contenente una colla stick, un paio di forbici e i colori preferiti; tutto il resto sarà fornito dagli organizzatori.

La partecipazione è gratuita, ma è gradita la prenotazione all’indirizzo: rivema77@yahoo.it.

L’iniziativa rientra nelle attività di promozione della lettura precoce sostenute dal programma nazionale Nati per Leggere (www.natiperleggere.it – npelab.it).