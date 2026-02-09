Accertamento della disabilità: la Uil Molise fa il punto

CAMPOBASSO. Mercoledì 11 febbraio 2026, a partire dalle ore 10 presso l’Aula Formazione Formedil in C.da San Giovanni in Golfo 205/F a Campobasso, si terrà il convegno regionale “La nuova disciplina sull’accertamento della disabilità – Sperimentazione in avanzamento”, promosso dalla UIL Molise in collaborazione con l’Itauil nazionale.

L’incontro sarà un momento di approfondimento e confronto su una riforma che rappresenta un vero e proprio cambiamento nel modo di riconoscere e tutelare i diritti delle persone con disabilità. La normativa, già in fase di sperimentazione nella provincia di Isernia e pronta a partire a marzo nella provincia di Campobasso, introduce procedure più rapide ed efficaci per l’accertamento della disabilità, con l’obiettivo di garantire tempi certi e maggiore dignità ai cittadini. Durante il convegno, esperti e rappresentanti istituzionali illustreranno le novità della riforma e il suo impatto sul territorio molisano.

“Questa riforma rappresenta un’opportunità per trasformare il modo in cui la società percepisce la disabilità“, afferma Gianni Ricci, segretario generale Uil Molise. “Vogliamo mettere in luce le persone con disabilità come portatori di competenze e risorse. Chiediamo alle istituzioni regionali e locali di agire concretamente, traducendo la riforma in politiche e servizi efficienti. Il sindacato sarà al loro fianco, ma vigilerà affinché i diritti diventino realtà quotidiana“.

L’evento è aperto a operatori del settore, rappresentanti istituzionali, associazioni e cittadini interessati, offrendo l’occasione di confrontarsi direttamente sulle innovazioni introdotte dalla nuova disciplina.

