Agorai arriva a Campomarino

CAMPOMARINO. Si terrà lunedì 9 febbraio a Campomarino, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, presso i locali dell’oratorio parrocchiale della Chiesa Santo Spirito, dalle ore 18 alle 19.30, il prossimo incontro di AGORAI – spazi per generare salute mentale.

Agorai è un movimento nazionale che, dal maggio 2024, in diverse città italiane (Cagliari, Oristano, Oderzo, Sanluri, Milano, Prato, Perugia, Ancona, Napoli, Caltagirone, etc.) ha aperto e sta aprendo spazi di ascolto e di discussione pubblica sui temi della salute mentale, creando uno spazio fisico e affettivo di coinvolgimento e partecipazione alla pari, gentile, fatto di parole non urlate ma bisbigliate, capaci di divenire una brezza motivazionale che accarezza la società.

Il gruppo organizzatore locale, composto dalle cooperative del Centro Diurno Chesensoha (coop. Progetto Popolare e coop. DiversaMente), dall’associazione ANGSA Molise, dall’associazione Incontrarsi e dall’associazione Mai Più Sole – Non una di Meno, in collaborazione con il Centro di Salute Mentale di Termoli, ha promosso finora oltre 20 incontri pubblici in diversi luoghi di Termoli.

Nel 2026 il percorso diviene itinerante, coinvolgendo altri paesi del basso Molise, come di consueto nel secondo lunedì di ogni mese (in contemporanea con le altre piazze italiane).

L’appuntamento del 9 febbraio è promosso con il patrocinio del Comune di Campomarino, che ha fin da subito abbracciato e sostenuto l’iniziativa.

L’intento è raccogliere i bisogni della popolazione locale e ideare insieme possibilità per promuovere benessere di comunità, offrendo occasioni di conoscenza reciproca tra persone e associazioni operanti nei vari territori, stringendo e rafforzando le collaborazioni tra cittadini, enti e servizi pubblici, nella consapevolezza che: “la salute mentale è un bene comune, patrimonio dell’intera comunità che può liberamente disporne e che ha il dovere di preservarla e gestirla attraverso modalità partecipate e collaborative”.