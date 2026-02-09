Al via il ciclo di incontri “Sport, nutrizione e benessere”

TERMOLI. Prende il via il ciclo di incontri “Sport, Nutrizione e Benessere: valori comuni”, iniziativa pensata per diffondere la cultura del benessere attraverso il giusto equilibrio tra attività fisica, alimentazione e salute psicofisica.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 11 febbraio alle ore 10.00 presso l’Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana”. L’incontro sarà rivolto a studenti e docenti e rappresenterà un momento di confronto e approfondimento sui temi della prevenzione e dell’adozione di corretti stili di vita, con l’obiettivo di rendere accessibili conoscenze scientifiche e buone pratiche quotidiane.

Durante l’evento verranno approfonditi i valori che accomunano sport e nutrizione, come disciplina, consapevolezza, rispetto del proprio corpo e prevenzione, elementi fondamentali per il benessere individuale e collettivo.

All’incontro interverranno la nutrizionista Sara Rucci, il fitness manager Massimiliano Benedetto, il personal trainer Paolo Recchia, la fisioterapista Maria Rosaria De Angelis e il naturopata e personal coach Mauro Serra, tutti professionisti di La Vida Wellness & Medical.

Per l’Associazione Centro Studi Diritti e Libertà Molise saranno presenti Marco Cappelli e Giuseppe Consiglio. A moderare l’incontro sarà l’ingegner Nicola Cesare, ingegnere biomedico e amministratore di La Vida Wellness & Medical.

