Al via il corso per nuovi volontari dei Vigili del fuoco

TERMOLI. L’associazione nazionale Vigili del fuoco volontari (Molise) – Sezione di Protezione Civile, con sede a Termoli, organizza il primo corso di ingresso 2026 per chi desidera entrare a far parte del gruppo. Il percorso è rivolto a chi vuole contribuire attivamente alla prevenzione, al soccorso e all’assistenza alla popolazione, acquisendo competenze pratiche e teoriche per operare in sicurezza in interventi emergenziali, dagli incendi alle calamità naturali. Le iscrizioni sono aperte fino a domenica 22 febbraio.
Al termine del corso, i partecipanti potranno essere inseriti in diversi ambiti operativi: dall’antincendio alla logistica, dalla ricerca di persone scomparse alle attività specialistiche della Protezione Civile.
Obiettivi del corso
- Fornire conoscenze di base sull’organizzazione dell’Anvvfv e della Protezione Civile.
- Trasmettere le competenze fondamentali per operare in sicurezza in tutti i campi di intervento, dai servizi antincendio alle emergenze più complesse.
- Introdurre i principi di sicurezza personale e di squadra.
- Formare i partecipanti sulle procedure operative in caso di emergenza.
- Promuovere lo spirito di collaborazione e solidarietà che caratterizza il volontariato.
Contenuti principali
- Conoscenza dell’Anvvfv e della sua struttura.
- Normativa e organizzazione del sistema di Protezione Civile.
- Ruolo e funzioni del volontario.
- Cenni su antincendio e gestione delle emergenze.
- Comunicazione operativa e sicurezza nei luoghi di intervento.
- Primo soccorso.
- Addestramento pratico e simulazioni operative.
Durata e modalità
Il corso si svolgerà in modalità teorico-pratica, con lezioni frontali, esercitazioni e prove sul campo. Al termine, i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza dopo l’esame finale e potranno essere inseriti nelle attività operative dell’associazione previa iscrizione all’Anvvfv.
Requisiti di partecipazione
- Età minima 16 anni.
- Buona condizione fisica.
- Motivazione e disponibilità ad operare come volontario.
L’associazione cerca persone pronte a mettersi in gioco e a rispondere concretamente, in prima persona, ai bisogni del territorio.
“Il volontariato è la fatica di uscire per aiutare gli altri… vi aspettiamo!”