Al via il corso per nuovi volontari dei Vigili del fuoco

TERMOLI. L’associazione nazionale Vigili del fuoco volontari (Molise) – Sezione di Protezione Civile, con sede a Termoli, organizza il primo corso di ingresso 2026 per chi desidera entrare a far parte del gruppo. Il percorso è rivolto a chi vuole contribuire attivamente alla prevenzione, al soccorso e all’assistenza alla popolazione, acquisendo competenze pratiche e teoriche per operare in sicurezza in interventi emergenziali, dagli incendi alle calamità naturali. Le iscrizioni sono aperte fino a domenica 22 febbraio.

Al termine del corso, i partecipanti potranno essere inseriti in diversi ambiti operativi: dall’antincendio alla logistica, dalla ricerca di persone scomparse alle attività specialistiche della Protezione Civile.

Obiettivi del corso

Fornire conoscenze di base sull’organizzazione dell’ Anvvfv e della Protezione Civile.

Trasmettere le competenze fondamentali per operare in sicurezza in tutti i campi di intervento, dai servizi antincendio alle emergenze più complesse.

Introdurre i principi di sicurezza personale e di squadra.

Formare i partecipanti sulle procedure operative in caso di emergenza.

Promuovere lo spirito di collaborazione e solidarietà che caratterizza il volontariato.

Contenuti principali

Conoscenza dell’ Anvvfv e della sua struttura.

Normativa e organizzazione del sistema di Protezione Civile.

Ruolo e funzioni del volontario.

Cenni su antincendio e gestione delle emergenze.

Comunicazione operativa e sicurezza nei luoghi di intervento.

Primo soccorso.

Addestramento pratico e simulazioni operative.

Durata e modalità

Il corso si svolgerà in modalità teorico-pratica, con lezioni frontali, esercitazioni e prove sul campo. Al termine, i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza dopo l’esame finale e potranno essere inseriti nelle attività operative dell’associazione previa iscrizione all’Anvvfv.

Requisiti di partecipazione

Età minima 16 anni.

Buona condizione fisica.

Motivazione e disponibilità ad operare come volontario.

L’associazione cerca persone pronte a mettersi in gioco e a rispondere concretamente, in prima persona, ai bisogni del territorio.

“Il volontariato è la fatica di uscire per aiutare gli altri… vi aspettiamo!”