Alla fiera del primo sabato del mese

TERMOLI. Anche questo primo sabato di febbraio Termoli rinnova uno degli appuntamenti più attesi da cittadini e visitatori: la tradizionale fiera mensile. Fin dalle prime ore del mattino, l’area di Piazza del Papa e le vie limitrofe si stanno animando con numerose bancarelle e un continuo via vai di persone.

Tra stand di abbigliamento, oggettistica per la casa, articoli di artigianato e occasioni di vario genere, la fiera rappresenta un punto di incontro e socialità, oltre che un momento di shopping all’aria aperta.

Complice il clima favorevole, già dalle prime ore si vede una buona affluenza di persone, tra cittadini e curiosi intenti a passeggiare tra gli stand.

Il prossimo appuntamento con la fiera tornerà, come da tradizione, il primo sabato del mese prossimo.