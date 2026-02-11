Asrem: nuovi orari per i servizi ostetrici a Montenero e Castelmauro

TERMOLI. L’Asrem annuncia una riorganizzazione dell’offerta ambulatoriale ostetrica presso il Distretto Sanitario di Termoli, con nuovi orari e sedi a Montenero di Bisaccia e Castelmauro, a partire dalla seconda settimana del mese.
L’ostetrica sarà disponibile a Montenero di Bisaccia, presso la Casa della Salute, ogni lunedì dalle 10:30 alle 16:30, e a Castelmauro, sempre presso la Casa della Salute, ogni venerdì dalle 09:00 alle 13:00.
I servizi, ad accesso libero, comprendono consulenze ostetriche per problematiche di ogni età e screening della cervice uterina, con l’obiettivo di garantire assistenza tempestiva e di qualità a tutte le donne del territorio.
Per informazioni o contatti:
- Montenero di Bisaccia: 0875.71.59.972
- Castelmauro: 0874.827651
Rimane confermata l’attività di screening della cervice uterina presso le sedi già indicate in precedenti comunicazioni, secondo la programmazione riportata nel grafico allegato.