Associazione nazionale Carabinieri: aperte le iscrizioni ai volontari

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il distaccamento locale del 33º Nucleo dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) ha ufficialmente aperto le iscrizioni per l’anno 2026, invitando tutti i cittadini interessati a entrare a far parte dell’associazione.
Il loro motto, “TRA LA GENTE, PER LA GENTE”, riassume l’impegno quotidiano dei soci nel territorio, promuovendo solidarietà, supporto alla comunità e vicinanza ai cittadini.
Per partecipare alla campagna iscrizioni è possibile contattare il nucleo scrivendo a anc33.sottosezionesmip@gmail.com, indicando nome, cognome e numero di telefono.
Un’opportunità per entrare a far parte di un’associazione storica, che unisce passione per il servizio civile e spirito di comunità, contribuendo attivamente al bene del territorio.