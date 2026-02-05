Autori in Biblioteca: Fiorenza Leone e “Il gioco del silenzio”

TERMOLI. Prosegue la rassegna “Autori in Biblioteca” con il terzo appuntamento previsto per martedì 10 febbraio 2026, alle ore 17, presso la Biblioteca comunale “G. Perrotta” in Corso Fratelli Brigida 88.

Sarà presentato il libro “Il gioco del silenzio” di Fiorenza Leone. L’incontro si aprirà con l’introduzione di Claudio Perna, presidente dell’ADA – Associazione Diritti Anziani Molise, che guiderà il pubblico nella scoperta del testo.

Il libro racconta la storia di una vita osservata attraverso gli occhi di una figlia, costretta a convivere con il disturbo mentale del genitore, vivendo l’invisibilità e la solitudine come unica compagnia. Una narrazione intensa e toccante che offre uno sguardo profondo sulle difficoltà delle famiglie che affrontano il disagio psichico dei propri cari, nelle dinamiche degli ospedali psichiatrici e nelle strutture dedicate agli anziani non autosufficienti.

L’appuntamento è aperto a tutti e rappresenta un’occasione di riflessione sui temi della fragilità, della resilienza e della dignità delle persone più vulnerabili.