Bilancio 2026, lavori pubblici e regolamenti nel Consiglio comunale di Guglionesi

GUGLIONESI. Il Consiglio comunale di Guglionesi si riunirà venerdì 13 febbraio 2026 alle ore 11 nella sala consiliare di via Giandomenico De Sanctis.
La seduta, di carattere ordinario, prevede una serie di punti all’ordine del giorno tra i quali spiccano:
- Approvazione dei verbali delle sedute del 29 dicembre 2025 e del 16 gennaio 2026;
- Variazioni al programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028 e al programma annuale degli acquisti;
- Approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2026-2028 e del bilancio di previsione 2026/2028;
- Aggiornamenti su regolamenti comunali, tra cui quello per le attività commerciali su aree pubbliche e sull’ordinamento degli uffici e servizi;
- Espropriazioni per pubblica utilità e creazione di un ufficio comune tra i comuni di Montecilfone, Guglionesi e Palata;
- Autorizzazioni su diritti di superficie e atti notarili;
- Varie ed eventuali.