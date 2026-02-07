Bonefro: al via i lavori per la nuova mensa scolastica

BONEFRO. Sono iniziati a Bonefro i lavori, finanziati dal Pnrr, per l’allestimento della mensa scolastica di Via Caduti di Via Fani, destinata al servizio di refezione per gli alunni del plesso.
L’intervento prevede l’installazione di nuovi impianti, la riorganizzazione funzionale degli spazi e l’acquisto di tutte le attrezzature necessarie per rendere la cucina pienamente operativa, garantendo elevati standard di sicurezza, efficienza energetica e qualità del servizio.
Si tratta di un passo concreto per ampliare e migliorare i servizi scolastici, rendendo gli ambienti più funzionali e adeguati alle esigenze degli studenti.