BONEFRO. Bonefro avvia il cantiere del nuovo asilo nido finanziato dal Pnrr via alla demolizione delle strutture provvisorie post‑sisma.

Sono partiti a Bonefro i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido finanziato dal Pnrr, un intervento che segna il superamento definitivo del villaggio scolastico provvisorio sorto dopo il terremoto del 2002. Le prime operazioni riguardano la demolizione parziale delle strutture che per oltre vent’anni hanno ospitato le scuole in una condizione di emergenza divenuta, col tempo, degrado strutturale e urbanistico. Il progetto prevede la sostituzione degli edifici ormai obsoleti con un asilo moderno, sicuro, pienamente accessibile ed energeticamente efficiente, concepito come struttura polifunzionale con spazi flessibili e servizi di qualità destinati all’infanzia, alla comunità e all’intero territorio, contribuendo alla riqualificazione complessiva dell’area. «L’opera – ha dichiarato il sindaco Nicola Giovanni Montagano – permetterà di eliminare strutture provvisorie non più adeguate e di restituire a Bonefro un edificio nuovo, funzionale e capace di rispondere alle esigenze delle famiglie e della collettività». Una tappa attesa, che chiude una lunga stagione di precarietà e apre una fase di ricostruzione stabile e identitaria per il paese.

EB