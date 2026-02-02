Condotta idrica in panne, intervento urgente di Grim

ROCCAVIVARA. Una rottura improvvisa lungo la condotta adduttrice che alimenta il centro urbano di Roccavivara ha reso necessario un intervento urgente da parte di GRIM Scarl, con possibili ripercussioni sul regolare flusso idrico nelle utenze domestiche e commerciali. L’azienda, che ha attivato immediatamente le squadre operative, segnala che nelle prossime ore potrebbero verificarsi cali di pressione o sospensioni temporanee dell’erogazione, con una normalizzazione prevista nel tardo pomeriggio, salvo ulteriori imprevisti tecnici. La criticità riguarda direttamente il cuore del sistema di adduzione che serve il paese, un tratto strategico della rete idrica locale, e richiede un intervento tempestivo per evitare ripercussioni più estese.

Grim invita i residenti delle zone interessate ad adottare le misure necessarie per fronteggiare eventuali disagi, mantenendo un canale di comunicazione costante con l’utenza attraverso il numero dedicato 0874 1919702, attivo h24 per ogni chiarimento o necessità. L’azienda ribadisce la piena disponibilità a fornire aggiornamenti sull’evoluzione dei lavori e sulla progressiva ripresa del servizio, assicurando che le operazioni di riparazione proseguiranno senza interruzioni fino al completo ripristino della condotta.