«Dona un farmaco a chi ne ha bisogno»

TERMOLI. Da martedì 10 febbraio prenderanno il via le Giornate di Raccolta del Farmaco promosse dal Banco Farmaceutico Nazionale, iniziativa volta a raccogliere farmaci da destinare alle persone bisognose attraverso la Caritas Diocesana, le parrocchie, le associazioni e gli enti collegati alla diocesi.

La raccolta si protrarrà fino al 16 febbraio e coinvolgerà diverse farmacie del territorio: Cappella, D’Abramo, Del Molinello, Le Diomedee, Spagnoletti e Trabocchi a Termoli, De Luca a Campomarino, Caradonio a Larino e Morrone a Montenero di Bisaccia.

I volontari saranno presenti per guidare e supportare l’iniziativa: tra loro quelli della Pastorale della Salute Diocesana, delle parrocchie Santa Maria degli Angeli, SS. Pietro e Paolo e S. Timoteo di Termoli, S. Matteo di Montenero, e delle associazioni Amoris Laetitia, LILT CB, AVO, Cappellania Ospedaliera, City Angels di Campomarino, AITe e Cavalieri di San Timoteo.

Un’iniziativa di solidarietà concreta, che permette a chiunque lo desideri di contribuire direttamente a sostenere le persone più fragili del territorio.