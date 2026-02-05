Educare alle relazioni nell’era digitale

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Un importante momento di riflessione dedicato al mondo dell’educazione e della genitorialità. Venerdì 7 febbraio 2026, alle ore 16, presso il Museo METE di San Giuliano, si terrà l’incontro psicoeducativo dal titolo “Educare alle relazioni nella società iperconnessa”, rivolto ai genitori degli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto, ascolto e condivisione su temi di grande attualità: l’uso dello smartphone, i social network, le relazioni e le emozioni, e l’impatto che il mondo digitale esercita sulla crescita e sul benessere dei ragazzi.

In un clima informale e dialogico, l’incontro affronterà questioni centrali come il rapporto tra dispositivi digitali e relazioni sociali, i bisogni emotivi spesso nascosti dietro lo schermo, i rischi e le opportunità del mondo online e il ruolo educativo degli adulti in una società sempre più interconnessa.

Ad aprire l’evento saranno i saluti istituzionali del sindaco di San Giuliano di Puglia, Antonello Nardelli. Seguirà l’intervento della dottoressa Pasqualina Ritucci, psicologa e psicoterapeuta, che guiderà la riflessione offrendo spunti di lettura e strumenti utili per comprendere le dinamiche emotive e relazionali dei più giovani.

L’evento è organizzato dal Comune di San Giuliano di Puglia in collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano, confermando l’impegno delle istituzioni locali nella promozione di una comunità educante attenta alle sfide del presente.